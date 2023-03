Juventus, il ricorso in tre motivi per annullare la penalizzazione (Di domenica 12 marzo 2023) La Juventus aumenta l’ottimismo e secondo Tuttosport sarebbe tre i motivi per chiedere l’annullamento della penalizzazione La Juventus aumenta l’ottimismo e secondo Tuttosport sarebbe tre i motivi per chiedere l’annullamento della penalizzazione. Gli ultimi sviluppi sul caso della Carta Covisoc hanno messo in luce alcune difficoltà della Federazione e della sua Procura, ecco perché tra i bianconeri ci sarebbe più fiducia a riguardo. Ecco i tre motivi: Alcune decisioni della Giustizia Sportiva sono state stigmatizzate Le mosse di Tar e Consiglio di Stato, che fin qui hanno dato ragione al club bianconero Al Tar potrebbe essere richiesto un risarcimento L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Laaumenta l’ottimismo e secondo Tuttosport sarebbe tre iper chiedere l’annullamento dellaLaaumenta l’ottimismo e secondo Tuttosport sarebbe tre iper chiedere l’annullamento della. Gli ultimi sviluppi sul caso della Carta Covisoc hanno messo in luce alcune difficoltà della Federazione e della sua Procura, ecco perché tra i bianconeri ci sarebbe più fiducia a riguardo. Ecco i tre: Alcune decisioni della Giustizia Sportiva sono state stigmatizzate Le mosse di Tar e Consiglio di Stato, che fin qui hanno dato ragione al club bianconero Al Tar potrebbe essere richiesto un risarcimento L'articolo proviene da Calcio News 24.

mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva e fissa la Camera di Consiglio per il ricorso #Figc sul… - ZZiliani : Ieri la notizia dell'illecito ricorso al TAR della #Juventus (#Cherubini) completamente ignorata. Oggi, obbligata d… - MarcelloChirico : La fretta @Figc di impedire che carta #Covisoc arrivi prima del pronunciamento del @Coninews sul ricorso #Juventus… - CalcioNews24 : #Juventus e i tre motivi per annullare la penalizzazione ?? - nieddupasqui : RT @KarlOne71: E comunque, se la carta non parla di Juventus, non è che per questo sia priva di valore per il ricorso, come vorrebbe insinu…