Juventus, i convocati di Allegri per la Sampdoria: Pogba ancora out (Di domenica 12 marzo 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match stasera contro la Sampdoria Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match stasera contro la Sampdoria. Non c'è a sorpresa Paul Pogba, out per un risentimento muscolare. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon.Attaccanti: Vlahovic, Soule, Iling-Junior. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Pogba fuori dalla lista dei convocati per #JuveSamp a causa di un problema muscolare: sarà valutato nelle prossime ore. #Juventus - GiovaAlbanese : L'esclusione di #Pogba dalla lista dei convocati è dovuta a motivi disciplinari: è arrivato in ritardo ieri sera in… - sportface2016 : +++#Juventus, #Pogba arriva tardi in ritiro: #Allegri lo esclude dai convocati+++ #JuventusFriburgo - iamgaae : RT @Campanelli11: Da qualche minuto sto scorrendo la lista dei convocati della Juventus alla ricerca di quei giocatori “che danno maggiori… - 1411nico : ?? Paul #Pogba non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di quest… -