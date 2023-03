Juventus, che tegole: oltre a Di Maria e Chiesa anche Pogba out (Di domenica 12 marzo 2023) In casa Juventus a poche ore dalla prossima sfida di Serie A contro la Sampdoria, prevista per oggi domenica 12 marzo alle ore 20.45, è stata resa nota la lista dei convocati per il match. Tra i giocatori che potrebbero prendere parte alla gara però, ci sono assenze importanti alle quali sembra se ne sia aggiunta un’altra proprio questa mattina: quella di Paul Pogba. Il francese si va ad aggiungere alla lunga lista di calciatori indisponibili, composta da giocatori come Alex Sandro, Chiesa, Di Maria, Kean, Milik e Kaio Jorge. Se non vedere tra i titolari Di Maria può aver fatto storcere il naso ai tifosi juventini, anche se dopo la gara contro il Friburgo e visto l’acciacco rimediato, sembrava praticamente certa l’assenza di oggi dell’attuale Campione del Mondo in carica, quella di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) In casaa poche ore dalla prossima sfida di Serie A contro la Sampdoria, prevista per oggi domenica 12 marzo alle ore 20.45, è stata resa nota la lista dei convocati per il match. Tra i giocatori che potrebbero prendere parte alla gara però, ci sono assenze importanti alle quali sembra se ne sia aggiunta un’altra proprio questa mattina: quella di Paul. Il francese si va ad aggiungere alla lunga lista di calciatori indisponibili, composta da giocatori come Alex Sandro,, Di, Kean, Milik e Kaio Jorge. Se non vedere tra i titolari Dipuò aver fatto storcere il naso ai tifosi juventini,se dopo la gara contro il Friburgo e visto l’acciacco rimediato, sembrava praticamente certa l’assenza di oggi dell’attuale Campione del Mondo in carica, quella di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensate il livello di disperazione cui è giunta la #Juventus che da mesi racconto come “insalvabile” per l’enormità… - ZZiliani : In Spagna il #Barcellona imbroglia (corruzione arbitri) e 18 club di 1^ divisione lo denunciano: tranne il #Real, c… - ZZiliani : Ieri la notizia dell’illecito ricorso al TAR della #Juventus (#Cherubini) completamente ignorata. Oggi, obbligata d… - elosanul : RT @CancAtomic: La FIGC ha solo 2 opzioni: -Lasciarci in pace, come fanno da decenni con TUTTI -Finire davanti al TAR in grandi cause di ri… - DRusconi : Il giornalista grigio e con la bazza, sia che parli dei punti della Juventus piuttosto che di politica, è un emerito imbecille. -