Juventus, che fatica! Sampdoria regolata nel finale a -7 dall’Inter (Di domenica 12 marzo 2023) Vittoria della Juventus per 4-2 contro la Sampdoria. I bianconeri vincono seppur faticando contro un’ottima squadra di Stankovic. Domenica prossima c’è l’Inter COL BRIVIDO ? Partita pazza all’Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria. Sulla carta, la formazione bianconera dovrebbe avere vita facile. I primi minuti ne sono una legittimazione. Pronti-via e al 10? Juventus già avanti con il colpo di testa di Bremer su calcio d’angolo. I blucerchiati subiscono il colpo e al 26? vanno ancora sotto. Rabiot replica il compagno brasiliano e sigla il raddoppio. Dopo il 2-0, arriva il clamoroso black-out bianconero. In un minuto, la Sampdoria prima accorcia le distanze con Augello e poi la pareggia con Djuricic. Incredibile epilogo di primo tempo. Nella ripresa, la squadra di Stankovic non molla ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Vittoria dellaper 4-2 contro la. I bianconeri vincono seppur faticando contro un’ottima squadra di Stankovic. Domenica prossima c’è l’Inter COL BRIVIDO ? Partita pazza all’Allianz Stadium tra. Sulla carta, la formazione bianconera dovrebbe avere vita facile. I primi minuti ne sono una legittimazione. Pronti-via e al 10?già avanti con il colpo di testa di Bremer su calcio d’angolo. I blucerchiati subiscono il colpo e al 26? vanno ancora sotto. Rabiot replica il compagno brasiliano e sigla il raddoppio. Dopo il 2-0, arriva il clamoroso black-out bianconero. In un minuto, laprima accorcia le distanze con Augello e poi la pareggia con Djuricic. Incredibile epilogo di primo tempo. Nella ripresa, la squadra di Stankovic non molla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensate il livello di disperazione cui è giunta la #Juventus che da mesi racconto come “insalvabile” per l’enormità… - ZZiliani : In Spagna il #Barcellona imbroglia (corruzione arbitri) e 18 club di 1^ divisione lo denunciano: tranne il #Real, c… - ZZiliani : #Allegri dice che domani la #Juventus può superare l'#Inter e andare seconda Per via dei 15 punti tolti per l'alter… - andreamusso97 : RT @mirkonicolino: I giovani danno spensieratezza, ma anche qualche patema in più. Ci vuole tempo, pazienza e costanza. Contento per #Soulé… - FApor_elmundo : RT @calciomercatoit: ??La #Juventus batte la #Sampdoria grazie ad un super #Rabiot! ??Chi è il giocatore bianconero che vi ha deluso di più?… -