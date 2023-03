Juventus, caso plusvalenze: dopo la ‘carta Covisoc’ spunta un nuovo documento, legali al lavoro (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue la telenovela del caso plusvalenze, che al momento è costata 15 punti di penalizzazione alla Juventus ma sembra destinata ad andare avanti ancora per molto. Al momento la situazione è in stand by per via dell’ormai celebre “carta Covisoc“, in cui la Juventus non viene mai menzionata, e in particolare per un nuovo documento. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nell’oggetto della comunicazione si fa infatti riferimento al “Riscontro della nota Covisoc in data 31 marzo 2021”. I legali di Cherubini e Paratici vogliono dunque vederci chiaro sul contenuto di tale carteggio, che rischia di anticipare l’inizio del procedimento. Ai bianconeri non resta perciò che aspettare, sia che il Collegio di garanzia del Coni emetta un verdetto sul ricorso presentato dal club, ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue la telenovela del, che al momento è costata 15 punti di penalizzazione allama sembra destinata ad andare avanti ancora per molto. Al momento la situazione è in stand by per via dell’ormai celebre “carta Covisoc“, in cui lanon viene mai menzionata, e in particolare per un. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nell’oggetto della comunicazione si fa infatti riferimento al “Riscontro della nota Covisoc in data 31 marzo 2021”. Idi Cherubini e Paratici vogliono dunque vederci chiaro sul contenuto di tale carteggio, che rischia di anticipare l’inizio del procedimento. Ai bianconeri non resta perciò che aspettare, sia che il Collegio di garanzia del Coni emetta un verdetto sul ricorso presentato dal club, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Poteva fare mille cose #Gravina contro la #Juventus: a partire dal caso #Suarez che mandò in vacca con dichiarazion… - ZZiliani : Ancora: essendo la #Juventus quotata in borsa è obbligata a rispettare il principio contabile internazionale IAS 38… - ZZiliani : E qui la Procura #FIGC non ci fa una gran figura. #Chinè dice che un’azione disciplinare può darsi solo in caso di… - Tiarossi2 : RT @sportface2016: #Juventus, caso plusvalenze: spunta un nuovo documento legato alla carta Covisoc, al lavoro i legali di Paratici e Cheru… - sportface2016 : #Juventus, caso plusvalenze: spunta un nuovo documento legato alla carta Covisoc, al lavoro i legali di Paratici e… -