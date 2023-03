(Di domenica 12 marzo 2023) Tante assenze per Allegri soprattutto nella zona offensiva dove mancheranno tutti i big compresi Chiesa e Di Maria, il tecnico studia laTante assenze per Allegri soprattutto nella zona offensiva dove mancheranno tutti i big compresi Chiesa e Di Maria, il tecnico studia lalapotrebbe arrivare la novità cona supporto di Vlahovic, unico attaccante rimasto a disposizione dell’allenatore bianconero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sa_ambro : RT @SalJ80: Francamente dell'esultanza di patatino importa una beata minchia. #Juventus - Jopep83 : @smiletomarghy Beata te...io ho dormito malissimo e sono andato a letto tardissimo, accade anche il giovedi a calce… - SalJ80 : Francamente dell'esultanza di patatino importa una beata minchia. #Juventus - METRO_POLITANS : @virgyhome @AntonelloAng Ahahahahaha credici. Il Napoli è già stato assolto (con la juventus) e non ha creato un si… -

Solo che ogni volta è sempre peggio, perchè il passato sembra non insegnare una... Lapenalizzata con 15 punti, non si sa se questi punti verranno restituiti, se diminuiranno, se andrà ......a mo' di preghiera e non ha aggiunto altro ma è facile intuire che nel sottolineare quanta... In Serie A provano a giocare tutte le squadre a calcio tranne noi e la. Il Presidente da ...te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24 Serena Rossi e Fabio Balsamo in una commedia Sky Original.- Monza, ore 21:00 su Canale 5 Gara di Coppa Italia tra la squadra di Allegri e quella di ...

Juventus, beata gioventù: Fagioli e Miretti titolari contro la Sampdoria Calcio News 24

Al termine della sfida vinta contro il Friburgo, Angel Di Maria ha parlato così ai microfoni di Sky.'Faremo del nostro meglio per farcela. Abbiamo due obiettivi, Coppa Italia e Europa League proveremo ...Andrea Bosco si scaglia durissimo contro gli organi di giustizia sportiva, asserendo come questi non abbiano più credibilità ...