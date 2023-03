Juventus, Allegri vuole il secondo posto sul campo: vincere con la Sampdoria per preparare il Friburgo (Di domenica 12 marzo 2023) Max Allegri non si arrende e, anzi, rilancia. vuole il secondo posto, sul campo ovviamente, visto che la penalizzazione di -15 ha fatto precipitare i bianconeri nella lotta per il settimo posto, ma tra il ricorso e la “carta segreta” si respira un certo ottimismo in chiave restituzione. Certo, poi ci sarà da fare i conti con l’altro processo, quello per l’inchiesta Prisma, ma intanto tocca concentrarsi sul calcio giocato, che dice che la Juventus deve rispondere alla sconfitta contro la Roma, probabilmente immeritata, ma pietra tombale sulle ambizioni di lotta al quarto posto al di là dei punti tolti. E poi, contro una Sampdoria affamata di punti salvezza e giunta ormai all’ultima spiaggia o quasi, bisogna dare un segnale: ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Maxnon si arrende e, anzi, rilancia.il, sulovviamente, visto che la penalizzazione di -15 ha fatto precipitare i bianconeri nella lotta per il settimo, ma tra il ricorso e la “carta segreta” si respira un certo ottimismo in chiave restituzione. Certo, poi ci sarà da fare i conti con l’altro processo, quello per l’inchiesta Prisma, ma intanto tocca concentrarsi sul calcio giocato, che dice che ladeve rispondere alla sconfitta contro la Roma, probabilmente immeritata, ma pietra tombale sulle ambizioni di lotta al quartoal di là dei punti tolti. E poi, contro unaaffamata di punti salvezza e giunta ormai all’ultima spiaggia o quasi, bisogna dare un segnale: ...

ZZiliani : #Allegri dice che domani la #Juventus può superare l'#Inter e andare seconda Per via dei 15 punti tolti per l'alter… - ZZiliani : L'ULTIMO DISPACCIO Senza penalizzazione sono secondi, senza sfortuna primi. Se ci pensate, è una stagione trionfal… - sportface2016 : +++Massimiliano #Allegri: 'Nella storia del calcio non è mai esistita una situazione come quella che ha subito la…

