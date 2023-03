Juventus, Allegri pensa a Pogba nel ruolo di punta accanto a Vlahovic (Di domenica 12 marzo 2023) Paul Pogba pronto a tornare in campo dopo la punizione in Europa League per un ritardo in allenamento. E potrebbe farlo in un ruolo non inedito, ma diverso dal consueto. Stando a quanto riporta Tuttosport, Massimiliano Allegri starebbe pensando di provarlo come punta in Juventus-Sampdoria, dunque da titolare per la prima volta in stagione, alle spalle e insieme a Vlahovic, viste le assenze di Kean per squalifica e di Di Maria e Chiesa per infortunio, oltre che di Milik ormai ai box da tempo. Pogba ha già giocato da trequartista nella primissima Juve di Allegri e potrebbe essere il modo di far tornare al gol Vlahovic con la sua qualità a supporto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Paulpronto a tornare in campo dopo la punizione in Europa League per un ritardo in allenamento. E potrebbe farlo in unnon inedito, ma diverso dal consueto. Stando a quanto riporta Tuttosport, Massimilianostarebbendo di provarlo comein-Sampdoria, dunque da titolare per la prima volta in stagione, alle spalle e insieme a, viste le assenze di Kean per squalifica e di Di Maria e Chiesa per infortunio, oltre che di Milik ormai ai box da tempo.ha già giocato da trequartista nella primissima Juve die potrebbe essere il modo di far tornare al golcon la sua qualità a supporto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Allegri dice che domani la #Juventus può superare l'#Inter e andare seconda Per via dei 15 punti tolti per l'alter… - forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 20, 45. Formazioni TS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Pogba alle spalle di Vlahovic in atta… - ZZiliani : L'ULTIMO DISPACCIO Senza penalizzazione sono secondi, senza sfortuna primi. Se ci pensate, è una stagione trionfal… - Bygadino : RT @sa_ambro: Comunque Max ha ricordato a tutti che domani sera la #Juventus in caso di vittoria sarà 'seconda da sola'!!! Chiaroooo ????????… - JUN_SHR : RT @sportface2016: #Juventus, #Allegri pensa a #Pogba nel ruolo di punta accanto a #Vlahovic -