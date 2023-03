Juve-Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Di domenica 12 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juve e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Allianz Stadium, Juve e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 traAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Una sola voce ???? il tifo bianconero! Riempiamo lo Stadium per Juve-Sampdoria ???? - junews24com : #JuveSampdoria, in attesa dell'arrivo delle due squadre - infoitsport : Juve-Sampdoria, diffida pesante in casa bianconera: un titolare di Allegri a rischio per l’Inter - FraLauricella : ?Alle 20,45 #juve??#Sampdoria ???#Juventus Stadium #Torino ??su #DAZN Arbitro: ALESSANDRO PRONTERA VAR: MARCO DI BE… - Diotreme1 : RT @Diotreme1: POSSIBILE ESORDIO IN CASA JUVE: Massimiliano #Allegri convoca per la sfida contro la #Sampdoria anche Mattia Compagnon, un g… -