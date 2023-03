Juve-Sampdoria: Augello e Djuricic pareggiano in 2 minuti [LIVE] – Prima Pagina Sport (Di domenica 12 marzo 2023) Si avvicina il momento clou della 26esima giornata di Serie A e le luci del palcoscenico si accendono all’Allianz Stadium di Torino per lo scontro Juve-Sampdoria. Una partita che può cambiare gli equilibri della classifica, con la formazione di casa che mira al secondo posto ed il team ospite a non far spegnere definitivamente la speranza di rimanere in massima serie. Un match che metterà a dura prova gli animi delle due squadre, in un duello senza esclusione di colpi. La Sampdoria di Dejan Stankovic si presenta allo stadio dei campioni in una situazione drammatica, con la retrocessione che si avvicina a grandi passi. Ma, come si suol dire, il calcio è una scienza inesatta e tutto può accadere. La Samp, tuttavia, dovrà dare il massimo per provare a strappare i tre punti, anche se solo una miracolosa combinazione di risultati potrebbe ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) Si avvicina il momento clou della 26esima giornata di Serie A e le luci del palcoscenico si accendono all’Allianz Stadium di Torino per lo scontro. Una partita che può cambiare gli equilibri della classifica, con la formazione di casa che mira al secondo posto ed il team ospite a non far spegnere definitivamente la speranza di rimanere in massima serie. Un match che metterà a dura prova gli animi delle due squadre, in un duello senza esclusione di colpi. Ladi Dejan Stankovic si presenta allo stadio dei campioni in una situazione drammatica, con la retrocessione che si avvicina a grandi passi. Ma, come si suol dire, il calcio è una scienza inesatta e tutto può accadere. La Samp, tuttavia, dovrà dare il massimo per provare a strappare i tre punti, anche se solo una miracolosa combinazione di risultati potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Una sola voce ???? il tifo bianconero! Riempiamo lo Stadium per Juve-Sampdoria ???? - noviaderugge : “la juve sembra intimidita” dalla sampdoria. che cazzo siamo diventati. - BIANCONERO63 : Ma si può abbassare la guardia così come polli sperduti in un pollaio??Ma ci rendiamo conto di quanto è fragile que… - pappice1976 : Quest'anno il campionato non deve finire mai, è troppo divertente. Mentre i lacché ancora la incensano, la #Juve pr… - Jbe90 : Prendere due gol in minuto dalla Sampdoria CHECK ? #Juve #JuventusSampdoria #JuveSamp #JuveSampdoria #SerieATIM… -