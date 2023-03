Juve-Sampdoria 4-2: Rabiot-Bremer-Soulé per tornare ai tre punti (Di domenica 12 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juve e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Allianz Stadium, Juve e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Una sola voce ???? il tifo bianconero! Riempiamo lo Stadium per Juve-Sampdoria ???? - Eurosport_IT : COLPO JUVE ???? I bianconeri battono 4-2 la Sampdoria grazie ad uno straordinario Rabiot #SerieA |… - unoicsdue : @carlolaudisa @sampdoria @juventusfc Questa @sampdoria che va a complicare la vita alla Juve …ma come si permette ? - serieApallone : Montagne russe Juve! ? La #Juventus avanti di due gol si fa rimontare dalla #Sampdoria, prima di chiudere nuovame… - ilbianconerocom : Juve-Sampdoria 4-2, PAGELLE: se non ci fosse Rabiot, bisognerebbe comprarlo. Vlahovic, non è solo sfortuna… -