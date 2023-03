Juve-Sampdoria 3-2 LIVE | ancora Rabiot!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Una sola voce ???? il tifo bianconero! Riempiamo lo Stadium per Juve-Sampdoria ???? - MCalcioNews : Pagelle Juventus Sampdoria 2-2 Serie A, i voti: » Juve Dipendenza - egidio_gialdini : La conferenza stampa dell'allenatore della JUVENTUS, Massimiliano ALLEGRI, alla vigilia della 26a rit. 'A' '22-23:… - juve_sv : 68' Penal fallado #vlahovic Juve 3-2 Samp #JuveSamp #Juventus #JuventusSampdoria #Sampdoria #SerieA #SerieATIM… - AlbertMolinari : Caballo Loco Rabiot!!! Doblete ?? Juve 3-2 Sampdoria. Min 67 #JuventusSampdoria -

Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' trae Samp in tempo reale. Formazioni ... Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e* 12. *una ...Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...Cartellino giallo per Tomas Rincon contro la: il venezuelano salterà la sfida dellacontro il Verona Pessime notizie per la, che dovrà fare a meno di Tomas Rincon in occasione del match contro il Verona del prossimo 19 ...

Juve-Samp 3-2: gol di Bremer, Rabiot (doppietta), Augello, Djuricic | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Clamoroso pareggio per la Sampdoria allo Stadium contro la Juventus grazie ad un blackout bianconero. Neanche sessanta secondi dopo l’1-2, Zanoli scatta sulla destra e mette dietro per Djuricic che ...Prima della gara contro la Sampdoria e' stato il momento di due celebrazioni sul prato dell'Allianz Stadium. Il presidente della Juventus, Gianluca ...