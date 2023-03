Juve-Sampdoria 2-2 LIVE | Danilo salva in area

(Di domenica 12 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cartellino giallo per Tomas Rincon contro la Sampdoria: il venezuelano salterà la sfida della Juventus contro il Verona. I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Juventus-Sampdoria. Le pagelle dei protagonisti del match tra Juventus e Sampdoria, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Bremer, Augello, Djuricic FLOP: Vlahovic, Bonucci. Questo l'obiettivo della Juventus, che oggi (domenica 12 marzo, ore 20:45) tra le mura amiche dello Stadium cercherà di battere la Sampdoria ultima della classe (con la Cremonese) nel match.

Juventus-Sampdoria 2-2: gol di Bremer, Rabiot, Augello, Djuricic | La Diretta La Gazzetta dello Sport

La Juventus fa e disfa in un minuto. Completamente in controllo della partita, sul 2-0 dopo mezz'ora, prende due gol evitabili e riapre la contesa. La Sampdoria invece riesce a crederci molto di più ...Juventus - Sampdoria 2-2 alla fine del primo tempo. Bremer e Rabiot per il facile raddoppio bianconero poi blackout e pari doriano con Augello e Djuricic.