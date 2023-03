(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Paulsalta anchentus-doria, match in programma stasera per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. Il centrocampista francese, rende noto il club bianconero, “non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina”.in questa stagione ha giocato una manciata di minuti contro Torino e Roma. Non è statodall’allenatore Massimiliano Allegri per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Ora, ilin una stagione da dimenticare. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_Piemonte : Juve: nuovo forfait di Pogba, stop muscolare. Il francese si è fermato durante la rifinitura, niente Samp #ANSA - infoitsport : Clamoroso Pogba, salta anche Juve-Samp: svelato il motivo - Boboj29 : Juve-Samp, i convocati di Allegri PORTIERI: Szczesny,Perin,Pinsoglio. DIFENSORI: De Sciglio,Bremer,Danilo,Gatti,Bon… - vivereitalia : Juve-Samp, Pogba non convocato: nuovo stop - giornali_it : Juve-Samp, Pogba non convocato: nuovo stop #12marzo #AgenzieStampa #Adnkronos #PrimoPiano -

Paul Pogba salta anche Juventus - Sampdoria, match in programma stasera per la 26esima giornata della Serie A 2022 - 2023. Il centrocampista francese, rende noto il club bianconero, 'non fa parte dei ...Paul Pogba salta anche Juventus - Sampdoria: ecco la lista dei convocati di Massimiliano AllegriLa Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di questa sera ...TORINO - All'Allianz Stadium va in scena Juventus - Sampdoria , gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. La sfida sarà diretta dall'arbitro Prontera ...

Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...