Juve - Samp | dove vederla in tv Sky o Dazn

TORINO - All'Allianz Stadium va in scena Juventus - Sampdoria , gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. La sfida sarà diretta dall'arbitro Prontera ...Ladosa il turnover e si affida ai giovani per battere la, in attesa di ritrovare prima o poi Pogba.Juventus - Sampdoria, un clamoroso cambio di formazione per Allegri. Ecco a cosa pensa il mister per la sfida di stasera. Per stasera Allegri sogna in grande, o meglio, è pronto a schierare nuovamente ...

Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta La Gazzetta dello Sport

attualmente occupato dallo Spezia. Ora andiamo ad analizzare le probabili formazioni, i ballottaggi e i giocatori chiave di Juventus-Sampdoria in ottica fantacalcio.