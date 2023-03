Juve-Samp | doppio Rabiot e 4-2 | Allegri | secondo posto virtuale

(Di domenica 12 marzo 2023) Lantus si impone per 4 a 2 sulladoria nel match valido per la 26ma giornata del campionato di calcio di Serie A. Bianconeri in vantaggio all'11' minuto con un colpo di testa di Bremer su azione da calcio d'angolo. Radsempre di testa al 26' con, che insacca su cross di Miretti dalla destra. Lariapre la partita al 31' con Augello, che accorcia le distanze di piatto sfruttando un rimpallo in area di rigore. E un minuto dopo i blucerchiati pareggiano con Djuricic, abile a segnare con un diagonale rasoterra alla destra di Perin. Nella ripresa lantus cerca di nuovo il gol del vantaggio, che arriva ancora conche al 65' piazza la palla all'incrocio. Passa un altro minuto e lantus ha l'occasione per aumentare il ...

Orgoglio, mezzo disastro. La fotografia dello Stadium, al 32' del primo tempo, è una diapositiva in bianco e nero: non è un tributo alla squadra di Massimiliano Allegri, semmai una... La Juve supera la Samp allo Stadium e lo fa al termine di una partita decisamente più combattuta di quanto ci si potesse aspettare: la firma più decisa e autorevole sulla 4-2 finale è quella di Rabiot. Parte forte la Juve che va in vantaggio con un colpo di testa di Bremer su corner (11'). Lo imita Rabiot su cross di Miretti (26'). Reazione Samp con l'uno-due firmato da Augello.

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha superato per 4-2 la Sampdoria nella gara della 26esima giornata della Serie A giocata all'Allianz Stadium di Torino. Una vittoria che ha permesso ai bianconeri di...