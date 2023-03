Juve | Perin | «Per noi la classifica è quella che dice il mister»

(Di domenica 12 marzo 2023) Le parole dinel pre partita di-Sampdoria: «Per noi lacheile dobbiamo vederla così» Mattiaha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di-Sampdoria. Di seguito le sue parole. «Purtroppo quello chelanon è così, noi pensiamo che il frutto dell’allenamento settimanale è lachecome ti stai comportando. Per noi lacheile dobbiamo vederla così, ci stimola da morire vederci lì». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

diretta tv e streaming La partita tra Juventus e Sampdoria è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile su DAZN. Juventus - Sampdoria, formazioni ufficiali JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Barrenechea, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Amione, Gunter, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks; Djuricic, Leris; Gabbiadini

FORMAZIONE JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.