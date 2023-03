Juve | nuovo forfait di Pogba | stop muscolare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Juve, scatta la caccia al nuovo documento legato alla 'carta Covisoc' #plusvalenze - giornali_it : Juve-Samp, Pogba non convocato: nuovo stop #12marzo #AgenzieStampa #Adnkronos #PrimoPiano - Adnkronos : Juve-Samp, Pogba non convocato: nuovo stop . #Adnkronos - JuventusUn : #Juve, #Pogba ancora fuori dai convocati: nuovo problema, le ultime. Out anche… I DETTAGLI ??… - SportRepubblica : Pogba, nuovo stop: salta Juve-Sampdoria per un problema muscolare [aggiornamento delle 14:33] -

TORINO.colpo di scena per Paul Pogba. Dopo l'esclusione di giovedì in coppa, con tanto di multa ...la serie di problemi fisici patiti dal numero dieci bianconero e complica i piani di una...Commenta per primo Massimiliano Allegri ha diramato i convocati per Juventus - Sampdoria . Out Alex Sandro, Pogba, Chiesa, Di Maria e Milik infortunati più lo squalificato Kean. Tornano De Sciglio e ...Paul Pogba non ci sarà nemmeno questa sera contro la Sampdoria: il francese ha accusato infatti un fastidio muscolare durante la rifinitura di questa mattina. Dopo l'esclusione dalla gara contro il ...

Plusvalenze Juve: scatta la caccia al nuovo documento legato alla "carta Covisoc" La Gazzetta dello Sport

13' Angolo per la Juve dopo l'accelerazione di Sekulov. Il cross di Besaggio, però, è davvero brutto. 10' Dentro Daffara, fuori Cerri. 9' CLAMOROSO AL PIOLA!(Adnkronos) - Paul Pogba salta anche Juventus-Sampdoria, match in programma stasera per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. Il centrocampista francese, rende noto il club bianconero, "non fa ...