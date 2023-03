Juric sul Napoli: «In loro non vedo punti deboli» (Di domenica 12 marzo 2023) Ivan Juric parla del Napoli dopo la vittoria in trasferta contro il Lecce per 0-2, che li proietta momentaneamente al settimo posto in Serie A. I granata hanno centrato la seconda vittoria consecutiva dopo quella interna contro il Bologna. Sky Sport ha chiesto all’allenatore croato come si affronta il Napoli «loro sono la miglior squadra per me, sanno giocare in ogni modo e sono i migliori dal punto di vista della comprensione del gioco. Hanno due o tre fuoriclasse, il lavoro di allenatore e direttore è stato fantastico e in loro non vedo punti deboli». Sulle ambizioni europee del Torino «In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. La Fiorentina, ad esempio, è un caso che stia li ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Ivanparla deldopo la vittoria in trasferta contro il Lecce per 0-2, che li proietta momentaneamente al settimo posto in Serie A. I granata hanno centrato la seconda vittoria consecutiva dopo quella interna contro il Bologna. Sky Sport ha chiesto all’allenatore croato come si affronta ilsono la miglior squadra per me, sanno giocare in ogni modo e sono i migliori dal punto di vista della comprensione del gioco. Hanno due o tre fuoriclasse, il lavoro di allenatore e direttore è stato fantastico e innon». Sulle ambizioni europee del Torino «In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. La Fiorentina, ad esempio, è un caso che stia li ...

