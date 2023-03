Juric: «Sanabria? Non può fare come Nzola contro l’Inter, fa altro!» (Di domenica 12 marzo 2023) Sanabria ha segnato il gol dello 0-2 in Lecce-Torino. Ne parla anche il suo allenatore, Juric. Il tecnico ha parlato delle sue caratteristiche citando Nzola contro l’Inter ALTRE QUALITÀ ? Ivan Juric, in conferenza stampa, ha parlato di Sanabria dopo il gol al Lecce: «Sappiamo quello che ci può dare e quello che non può darci: non può fare quello che ha fatto Nzola contro l’Inter, però ha altre qualità che si possono sfruttare. Abbiamo modificato il suo attacco alla porta ed è sicuramente scattato qualcosa in positivo in lui, trovando questo miglioramento. Speriamo continui così». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023)ha segnato il gol dello 0-2 in Lecce-Torino. Ne parla anche il suo allenatore,. Il tecnico ha parlato delle sue caratteristiche citandoALTRE QUALITÀ ? Ivan, in conferenza stampa, ha parlato didopo il gol al Lecce: «Sappiamo quello che ci può dare e quello che non può darci: non puòquello che ha fatto, però ha altre qualità che si possono sfruttare. Abbiamo modificato il suo attacco alla porta ed è sicuramente scattato qualcosa in positivo in lui, trovando questo miglioramento. Speriamo continui così». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

