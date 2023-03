Judo | European Open Roma 2023 | Tiziano Falcone si impone nei -81 kg | sul podio anche Maddaloni e Pedrotti

(Di domenica 12 marzo 2023) Arrivano altri tre podi per l’Italia nella seconda e ultima giornata di gara dell’disui tatami del PalaPellicone di Ostia. Contandoi risultati di ieri, il Bel Paese chiude al quarto posto nel medagliere virtuale della manifestazione con un primo, un secondo e cinque terzi posti, a cui bisogna aggiungere ben sette quindi e cinque settimi posti. L’unico trionfo azzurro è stato firmato nel day-2 danella categoria fino a 81 kg. Il 23enne, già quinto classificato al Grand Slam Tbilisi 2022, ha vinto il torneo battendo per ippon in finale il bulgaro Georgi Gramatikov al termine di un cammino entusiasmante. Degno di nota nella stessa categoria di pesoil terzo posto conquistato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: European Open Roma di Judo, Tiziano Falcone vince l’oro negli 81 kg - angelo_perfetti : European Open Roma di Judo, Tiziano Falcone vince l’oro negli 81 kg - theshieldofspo1 : Ottime prestazioni per la nazionale italiana di Judo a Roma! #TSOS // #Judo // #IJF - FijlkamOfficial : Due quinti posti a Zagabria nella prima giornata di European Cup cadetti - Eurosport_IT : Parte alla grande l'avventura dell'Italjudo all'European Open Roma ?? #Judo | #EuropeanOpenRoma -

Tiziano Falcone è medaglia d'oro negli 81 kg all'Open di Roma. Per l'azzurro si tratta del primo successo in un torneo del WorldTour , arrivato al termine di un percorso eccellente nel quale ha superato per wazari al primo turno l'...Si è conclusa la prima giornata del RomeOpen di, torneo importante per acquisire punti in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024. E subito è stato ottenuto un gran risultato della squadra azzurra, che è salita sul ...PORDENONE - Medaglia d'argento, in Spagna, per Leonardo Copat. Alla CadetCup didi Fuengirola, alla quale hanno preso parte judoka provenienti da oltre 20 nazioni, il portacolori dello Skorpion Pordenone ha conquistato il secondo posto. Ha vinto, in ...

Judo, European Open Roma 2023: Tiziano Falcone si impone nei -81 kg, sul podio anche Maddaloni e Pedrotti OA Sport

Arrivano altri tre podi per l’Italia nella seconda e ultima giornata di gara dell’European Open Roma 2023 di judo sui tatami del PalaPellicone di Ostia. Contando anche i risultati di ieri, il Bel Paes ...Tiziano Falcone è medaglia d'oro negli 81 kg all’European Open di Roma. Per l'azzurro si tratta del primo successo in un torneo del World Judo Tour ...