Jonathan Rea, prologo di stagione nerissimo per Kawasaki (Di domenica 12 marzo 2023) La prefazione di questa nuova stagione di Superbike 2023 non è stata positiva per Kawasaki che non è riuscita a incidere, mai, nelle prime due tappe andate già in archivio che hanno visto prevalere, su tutti, il campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, in sella a una Ducati che appare di un altro pianeta. Almeno per adesso. La frustrazione di Jonathan Rea, uno che di campionati vinti se ne intende, si è palesata fortemente dopo la manche indonesiana di Mandalika: il centauro ha messo insieme solo tredici punti e si presenterà al sesto posto in classifica generale al terzo round del Mondiale. Troppo poco per chi vorrebbe tornare a vincere. Le parole, cariche di frustrazione, di Jonathan Rea dopo Mandalika (Credit foto – pagina Facebook Jonathan Rea)Un umore davvero nero, quello del ...

