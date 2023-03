Italiano | ' Cabral finalmente ha messo le scarpe giuste In Turchia servirà una gara tosta'

(Di domenica 12 marzo 2023) Il tecnico della Fiorentina si gode altri tre punti in campionato, ma ha già la testa alla trasferta in. I complimenti di Commisso

Sirigu, Dodò (31'st Venuti), Milenkovic, Martinez, Pasqual, Amrabat, Mandragora (38'st Duncan), Ikonè (21'st Gonzalez), Barak, Saponara (1'st Brekalo),(21'st Jovic). All.:Ammoniti

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro la Cremonese: "Continuo a usare l'aggettivo che mi sta piacendo: ossia ...Un gol per tempo per la Fiorentina, che batte in trasferta la Cremonese e si iscrive alla corsa per il settimo posto in classifica dopo la terza vittoria di fila in campionato. A sbloccare il… Leggi ...