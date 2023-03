"Italia sotto ricatto", cosa c'è dietro il boom di sbarchi. Il piano dei trafficanti (Di domenica 12 marzo 2023) Un picco sospetto, tale da far gridare al ricatto. "Da quando il governo ha annunciato pene severissime contro i trafficanti di vite umane i viaggi e gli sbarchi sono triplicati. A nessuno viene in mente che sia un ricatto?", dichiarano i presidenti di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. Anche la giornata di oggi, domenica 12 marzo, è stata caratterizzata dalle polemiche sull'immigrazione. Il rovesciamento di un barchino con 47 migranti a bordo ha scatenato Ong e sinistra contro il governo, nonostante la Guardia costiera ha chiarito che il tutto è avvenuto in acque Sar libiche e che le autorità di Roma hanno fatto più di quanto dovuto, intervenendo mentre Libia e Malta non hanno mosso un dito. Il boom di viaggi e sbarchi è un ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Un picco sospetto, tale da far gridare al. "Da quando il governo ha annunciato pene severissime contro idi vite umane i viaggi e glisono triplicati. A nessuno viene in mente che sia un?", dichiarano i presidenti di Fratelli d'alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. Anche la giornata di oggi, domenica 12 marzo, è stata caratterizzata dalle polemiche sull'immigrazione. Il rovesciamento di un barchino con 47 migranti a bordo ha scatenato Ong e sinistra contro il governo, nonostante la Guardia costiera ha chiarito che il tutto è avvenuto in acque Sar libiche e che le autorità di Roma hanno fatto più di quanto dovuto, intervenendo mentre Libia e Malta non hanno mosso un dito. Ildi viaggi eè un ...

