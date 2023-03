Italia-Olanda oggi in tv, World Baseball Classic 2023: orario, dove vederla, programma, streaming (Di domenica 12 marzo 2023) World Baseball Classic 2023: eccoci all’atto di speranza. L’Italia di Mike Piazza deve vincere contro l’Olanda per avere quantomeno delle chance di continuare verso i quarti di finale, ma non è più padrona del proprio destino, visto che deve attendere quanto accadrà in Cuba-Cina Taipei per capirne di più. In ogni caso, alla squadra azzurra servirà una prova maiuscola contro il team orange, e Mike Piazza ha già fatto capire che non consentirà calcoli, ma sarà la sola vittoria quella che conterà. In qualsiasi modo venga ottenuta, meglio se con un margine largo e con una difesa molto solida, capace di togliere l’arma dei fuoricampo agli olandesi, che solo dopo la seconda partita sembravano avere già in cascina i quarti e ora, invece, devono evitare sorprese. World ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023): eccoci all’atto di speranza. L’di Mike Piazza deve vincere contro l’per avere quantomeno delle chance di continuare verso i quarti di finale, ma non è più padrona del proprio destino, visto che deve attendere quanto accadrà in Cuba-Cina Taipei per capirne di più. In ogni caso, alla squadra azzurra servirà una prova maiuscola contro il team orange, e Mike Piazza ha già fatto capire che non consentirà calcoli, ma sarà la sola vittoria quella che conterà. In qualsiasi modo venga ottenuta, meglio se con un margine largo e con una difesa molto solida, capace di togliere l’arma dei fuoricampo agli olandesi, che solo dopo la seconda partita sembravano avere già in cascina i quarti e ora, invece, devono evitare sorprese....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... green_milano : RT @gpcolletti: Non c’è sostenibilità senza tracciabilità. Questo è il motto di iris Skram, italiana di base in Olanda. Ha messo a punto un… - DanieleBenini7 : @Nicola89144151 C'è anche un derby europeo tra Italia e Olanda alla world baseball Classic, alle 12.00, se vinciamo… - NewsPadania : RT @gpcolletti: Non c’è sostenibilità senza tracciabilità. Questo è il motto di iris Skram, italiana di base in Olanda. Ha messo a punto un… - startup_italia : RT @gpcolletti: Non c’è sostenibilità senza tracciabilità. Questo è il motto di iris Skram, italiana di base in Olanda. Ha messo a punto un… - Giacomo16887166 : @matteosalvinimi Ci parli di come smaltire le scorie? In Italia nn siete capaci di organizzarvi x smaltire l'immond… -