Italia-Giappone | World Baseball Classic 2023 | quando si gioca | programma | orario | tv | streaming

L'Italia affronterà il Giappone nei quarti di finale del World Baseball Classic. L'appuntamento è per giovedì 16 marzo (ore 11.00 Italiane), quando gli azzurri scenderanno in campo a Tokyo per fronteggiare i padroni di casa in una sfida da dentro o fuori: chi vince si guadagna il diritto di fare le valigie e volare negli USA per disputare la fase finale di quello che è a tutti gli effetti il Mondiale per Nazionali del batti e corri. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un'impresa memorabile contro l'Olanda nell'ultima partita del girone di Taichung (Taiwan). I ragazzi del manager Mike Piazza erano obbligati a vincere la partita contro gli eterni rivali e dovevano farlo con almeno quattro punti di vantaggio, subendone un massimo di cinque.

