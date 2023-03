Italia e Israele disegneranno il futuro del Mediterraneo. Il punto di Nirenstein (Di domenica 12 marzo 2023) Fiamma Nirenstein, giornalista e scrittrice, già parlamentare e membro del Jerusalem Center for public affairs, non crede a chi accusa Benjamin Netanyahu di autoritarismo. In occasione della sua visita a Palazzo Chigi, ricevuto da Giorgia Meloni, anche a Roma in contemporanea a Tel Aviv si sono svolte manifestazioni contro una riforma giudiziaria che Nirenstein definisce utile perché in Israele “il potere giudiziario è sconfinato, soprattutto per il fatto che un giudice può cancellare le leggi votate dal Parlamento”. Nessuno è stato mai arrestato in Israele per aver manifestato la propria opinione, “allora su quali basi si accusa il governo di autoritarismo? Israele è il paese più liberale che si possa immaginare, dove si insegna il pacifismo nelle scuole, mentre altrove si fa propaganda insegnando ad ... Leggi su formiche (Di domenica 12 marzo 2023) Fiamma, giornalista e scrittrice, già parlamentare e membro del Jerusalem Center for public affairs, non crede a chi accusa Benjamin Netanyahu di autoritarismo. In occasione della sua visita a Palazzo Chigi, ricevuto da Giorgia Meloni, anche a Roma in contemporanea a Tel Aviv si sono svolte manifestazioni contro una riforma giudiziaria chedefinisce utile perché in“il potere giudiziario è sconfinato, soprattutto per il fatto che un giudice può cancellare le leggi votate dal Parlamento”. Nessuno è stato mai arrestato inper aver manifestato la propria opinione, “allora su quali basi si accusa il governo di autoritarismo?è il paese più liberale che si possa immaginare, dove si insegna il pacifismo nelle scuole, mentre altrove si fa propaganda insegnando ad ...

