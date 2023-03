Italia, Adani su Retegui: «Ha forza e coraggio, ma non è Van Basten» (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Lele Adani su Retegui, possibile nuovo attaccante azzurro: «Magari servirebbe un lavoro per sgrezzarlo un po’ e renderlo più associativo» Intervenuto nel corso di 90° Minuto, Lele Adani ha presentato Mateo Retegui, nuovo attaccante – 23 anni, in prestito dal Tigre in Messico – scelto da Mancini per le prossime convocazioni in azzurro. «Ha forza fisica e coraggio. È un ragazzo che aggredisce con veemenza l’area di rigore, che calcia con tutti e due i piedi e non ha paura di tirare in porta. Non sta arrivando in Nazionale Van Basten, parliamoci chiaro, ma è comunque un giocatore che ha scelto eticamente di rimanere al Tigre per continuare a crescere. È molto potente fisicamente, è un attaccante che fa gol di destro e di sinistro. Magari servirebbe un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Lelesu, possibile nuovo attaccante azzurro: «Magari servirebbe un lavoro per sgrezzarlo un po’ e renderlo più associativo» Intervenuto nel corso di 90° Minuto, Leleha presentato Mateo, nuovo attaccante – 23 anni, in prestito dal Tigre in Messico – scelto da Mancini per le prossime convocazioni in azzurro. «Hafisica e. È un ragazzo che aggredisce con veemenza l’area di rigore, che calcia con tutti e due i piedi e non ha paura di tirare in porta. Non sta arrivando in Nazionale Van, parliamoci chiaro, ma è comunque un giocatore che ha scelto eticamente di rimanere al Tigre per continuare a crescere. È molto potente fisicamente, è un attaccante che fa gol di destro e di sinistro. Magari servirebbe un ...

