Israele, ancora in migliaia in piazza contro la riforma giudiziaria (Di domenica 12 marzo 2023) Continuano in Israele le proteste contro il progetto di riforma della giustizia voluto dal premier Benjamin Netanyahu, che ridurrebe l'autonomia della magistratura, secondo i critici. A Tel Aviv, come accade ormai ogni sabato, l'opposizione è scesa in piazza. Per l'occasione i dimostranti si sono vestiti come le donne della serie tv 'The Handmaid's Tale', nella quale sono soggiogate da un regime teocratico. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Continuano inle protesteil progetto didella giustizia voluto dal premier Benjamin Netanyahu, che ridurrebe l'autonomia della magistratura, secondo i critici. A Tel Aviv, come accade ormai ogni sabato, l'opposizione è scesa in. Per l'occasione i dimostranti si sono vestiti come le donne della serie tv 'The Handmaid's Tale', nella quale sono soggiogate da un regime teocratico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : La colonia d’insediamento sionista (che ancora chiamate “Israele”) fondata sul genocidio dei palestinesi e portata… - NdrCcc : RT @mazzeoantonio: Italia e #Israele, gemelli bellici. E' stato il ministro della Difesa #GuidoCrosetto, 'su delega del Presidente del Cons… - Piergiulio58 : Israele, ancora in migliaia in piazza contro la riforma giudiziaria. A Tel Aviv manifestanti vestiti come nella ser… - PRCPadova : RT @mazzeoantonio: Italia e #Israele, gemelli bellici. E' stato il ministro della Difesa #GuidoCrosetto, 'su delega del Presidente del Cons… - Selflearning27 : @RaffaeleFitto @netanyahu @GiorgiaMeloni nazionali. Dal 1992 il perimetro si è ristretto ancora di più specialmente… -