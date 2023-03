Isola dei famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone senza freni svela la sua intimità (Di domenica 12 marzo 2023) Alessandro Cecchi Paone è pronto per un’altra avventura sull’Isola dei famosi 2023, ha fatto subito parlare di se con le sue affermazioni sulla sfera sessuale. Ma celebre conduttore televisivo italiano non è nuovo a questo reality, infatti ha già preso parte a due edizioni nel 2007 e nel 2012, infatti questa volta lo farà in coppia con il suo compagno Simone Antolini, con cui sta da quasi un anno. Durante un’intervista al programma radiofonico La Zanzara condotto da Giuseppe Cruciani, Cecchi Paone ha parlato della sua partecipazione al reality e ha espresso il desiderio di normalizzare ancora di più l’omosessualità attraverso la sua presenza in televisione insieme al suo compagno. Isola dei famosi ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 marzo 2023)è pronto per un’altra avventura sull’dei, ha fatto subito parlare di se con le sue affermazioni sulla sfera sessuale. Ma celebre conduttore televisivo italiano non è nuovo a questo reality, infatti ha già preso parte a due edizioni nel 2007 e nel 2012, infatti questa volta lo farà in coppia con il suo compagno Simone Antolini, con cui sta da quasi un anno. Durante un’intervista al programma radiofonico La Zanzara condotto da Giuseppe Cruciani,ha parlato della sua partecipazione al reality e ha espresso il desiderio di normalizzare ancora di più l’omosessualità attraverso la sua prein televisione insieme al suo compagno.dei...

