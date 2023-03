Isabelle Huppert ospite d'onore al Rendez-vous 2023, Festival del Cinema Francese (Di domenica 12 marzo 2023) Isabelle Huppert sarà l'ospite d'onore del Rendez-vous 2023e interverrà al Nuovo Sacher di Roma per presentare il film, tra gli ospiti anche i registi Alice Winocour e Alain Guiraudie. Dal 29 marzo al 3 aprile 2023 torna in Italia Rendez-vous 2023, il Festival dedicato al Cinema Francese, che quest'anno vedrà ospite d'onore Isabelle Huppert. La kermesse, giunta alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 marzo 2023)sarà l'd'dele interverrà al Nuovo Sacher di Roma per presentare il film, tra gli ospiti anche i registi Alice Winocour e Alain Guiraudie. Dal 29 marzo al 3 apriletorna in Italia, ildedicato al, che quest'anno vedràd'. La kermesse, giunta alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, alNuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ...

