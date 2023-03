Iran, studenti intossicate: oltre 100 arresti nel Paese (Di domenica 12 marzo 2023) A partire dalla fine di novembre 2022 sono state numerose le studenti che sono rimaste intossicate in Iran, dove la repressione è attiva ormai da mesi, in modo particolare dopo l’uccisione di Mahsa Amini. Sono state diverse le ragazze che hanno richiesto l’assistenza medica dopo avere riscontrato nausea, senso di soffocamento e svenimenti, sintomi che sarebbero riconducibili a un avvelenamento. L’ipotesi è stata confermata anche da alcuni odori “particolari” e non identificati in diversi istituti del Paese. Sono diverse le province dell’Iran in cui sono stati registrati gli episodi. È il caso di Teheran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, West Azarbaijan, East Azarbaijan, Kordestan e Khorasan Razavi. L’agenzia di stampa Ima ha ora reso noti gli arresti eseguiti in questi ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 12 marzo 2023) A partire dalla fine di novembre 2022 sono state numerose leche sono rimastein, dove la repressione è attiva ormai da mesi, in modo particolare dopo l’uccisione di Mahsa Amini. Sono state diverse le ragazze che hanno richiesto l’assistenza medica dopo avere riscontrato nausea, senso di soffocamento e svenimenti, sintomi che sarebbero riconducibili a un avvelenamento. L’ipotesi è stata confermata anche da alcuni odori “particolari” e non identificati in diversi istituti del. Sono diverse le province dell’in cui sono stati registrati gli episodi. È il caso di Teheran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, West Azarbaijan, East Azarbaijan, Kordestan e Khorasan Razavi. L’agenzia di stampa Ima ha ora reso noti glieseguiti in questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Anche oggi si sono registrati 'attacchi chimici' nelle scuole, in particolare i licei femminili in #Iran. Sono stat… - MarianoGiustino : Oggi, proteste di oggi a livello nazionale in #Iran per condannare gli attacchi terroristici chimici messi in atto… - myrtamerlino : Mentre nelle #scuole le studentesse continuano ad essere avvelenate, fuori la polizia del regime iraniano picchia i… - genovitt : @omarussein62 @MarianoGiustino Che cazzo c'entra Israele se in Iran avvelenano studenti e ammazzano bambine per un… - kikinouri : @Filifilippo3333 @MediasetTgcom24 Hey scemo, Trump è quello dei bombardamenti in Yemen, in Afghanistan, in Irak, la… -