Iran | studentesse avvelenate | 100 persone arrestate Ma un’agenzia Usa accusa il regime | “Azione per distrarre dalle proteste”

Il Ministero dell'Interno dell'Iran ha reso noto che più di 100 persone sono state arrestate in diverse province del paese per gli avvelenamenti di studentesse. L'agenzia di stato Irna ha riportato la notizia. Oltre 100 persone sono state arrestate in Iran per l'avvelenamento di circa settemila studentesse, avvenuto in circostanze ancora poco chiare. Gli arrestati, non identificati, sono stati accusati di avere legami con gruppi 'ostili' al regime.

Dopo aver ammesso gli avvelenamenti di migliaia di studentesse ora il regime di Teheran annuncia di aver trovato i colpevoli. "Arrestate oltre 100 persone accusate di aver agito per destabilizzare il Paese".