Iran: raggiunto accordo con Usa per 'scambio di detenuti' (Di domenica 12 marzo 2023) Iran e Stati Uniti hanno raggiunto "un accordo sullo scambio di prigionieri nei giorni scorsi e se tutto va bene da parte americana, lo scambio di prigionieri avverrà in breve tempo", ha detto oggi il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023)e Stati Uniti hanno"unsullodi prigionieri nei giorni scorsi e se tutto va bene da parte americana, lodi prigionieri avverrà in breve tempo", ha detto oggi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Iran: raggiunto accordo con Usa per 'scambio di detenuti' - transnazionale : Iran: raggiunto accordo con Usa per 'scambio di detenuti' #spaziotransnazionale informa - iconanews : Iran: raggiunto accordo con Usa per 'scambio di detenuti' - notizienet : Iran: raggiunto accordo con Usa per 'scambio di detenuti' - 'Se tutto va bene avverrà nei prossimi giorni' - estero24hnews : #NEW L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per lo scambio di prigionieri, secondo quanto riferito da… -