Iran | oltre 100 arresti per le studentesse avvelenate | i dubbi degli Usa

(Di domenica 12 marzo 2023) Più di cento persone sono state arrestate in, ritenute collegate agli avvelenamenti di centinaia diavvenuti in tutto il Paese. La notizia arriva dall’agenzia di stampaiana Irna, che cita il Ministero dell’Interno. Secondo quanto reso noto dal governo di Teheran, le persone sono state “identificate, arrestate e indagate” in diverse città, anche nella L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Oltre 100 persone sono state arrestate in Iran in relazione ai misteriosi casi di avvelenamento nelle scuole femmin… - Agenzia_Ansa : In Iran oltre 100 arresti per l'avvelenamento delle studentesse. I presunti autori sarebbero legati a 'gruppi ostil… - TgLa7 : #Iran annuncia di avere arrestato oltre 100 persone in tutto il Paese per l' avvelenamento di migliaia di studentes… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Iran: oltre 100 arresti per le studentesse avvelenate. Il regime: “Legami con gruppi ostili” - BrunellaCalabre : RT @Agenzia_Ansa: In Iran oltre 100 arresti per l'avvelenamento delle studentesse. I presunti autori sarebbero legati a 'gruppi ostili' #AN… -

a questi soggetti vi erano anche due persone di nazionalità pakistana che, ricevendo ordini ... Fino ad oggi sono state trasferite 40 salme tra Afghanistan, Germania,e Pakistan. Entro ...all'invito del direttore generale dell'Oms Tedros a non considerare la spesa in sanita' come ... L'Aiea 'e' nota soprattutto per le minacce legate a diversi Paesi' come la Corea del Nord, l'o ...... mentre sostiene che sono decine i cittadini iraniani detenuti negli Stati Uniti con l'accusa di aver "sviato le sanzioni americane" imposte all'. Il ministro degli Esteri ha continuato ...

Iran: oltre 100 arresti per l'avvelenamento delle studentesse - Mondo Agenzia ANSA

Il Ministero degli Interni iraniano ha confermato sabato l’arresto di oltre cento persone legate all’avvelenamento di studentesse in diverse scuole iraniane, un’azione che Teheran considera un complot ...Il ministero dell'Interno iraniano ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per gli avvelenamenti di studentesse avvenuti in tutto il Paese. Lo riferisce l'agenzia di stato Irna, facendo… Leggi ...