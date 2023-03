Iran | arrestate un centinaio di persone per gli avvelenamenti nelle scuole

(Di domenica 12 marzo 2023) - Gli investigatori puntano il dito contro un gruppo chiamato Mek, sigla che sta per Mujaedin del popoloiano. Il loro portavoce, da Parigi, definisce queste accuse come un ridicolo show per ...

Il Ministero dell'Interno dell'Iran ha reso noto che più di 100 persone sono state arrestate in diverse province del paese per gli avvelenamenti di studentesse. L'agenzia di stato Irna ha riportato la notizia. Gli investigatori puntano il dito contro un gruppo chiamato Mek, sigla che sta per Mujaedin del popolo iraniano. Il loro portavoce, da Parigi, definisce queste accuse come un ridicolo show. Oltre 100 persone sono state arrestate in Iran per l'avvelenamento di circa settemila studentesse, avvenuto in circostanze ancora poco chiare. Gli arrestati, non identificati, sono stati accusati di avere legami con gruppi anti-governativi.

