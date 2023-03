Iran, arrestate 100 persone per gli avvelenamenti alle studentesse (Di domenica 12 marzo 2023) Svolta sulla raccapricciante vicenda degli avvelenamenti nelle scuole Iraniane. Le autorità di Teheran hanno arrestato oltre cento persone che avrebbero colpito migliaia di studentesse. E i presunti ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 marzo 2023) Svolta sulla raccapricciante vicenda deglinelle scuoleiane. Le autorità di Teheran hanno arrestato oltre centoche avrebbero colpito migliaia di. E i presunti ...

