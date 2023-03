Iran, 100 arresti per avvelenamento studentesse (Di domenica 12 marzo 2023) Il ministero dell'Interno Iraniano ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per gli avvelenamenti di studentesse avvenuti in tutto il Paese. Lo riferisce l'agenzia di stato Irna, facendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Il ministero dell'Internoiano ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per gli avvelenamenti diavvenuti in tutto il Paese. Lo riferisce l'agenzia di stato Irna, facendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Iran annuncia di avere arrestato oltre 100 persone in tutto il Paese per l' avvelenamento di migliaia di studentes… - RaiNews : Oltre 100 persone sono state arrestate in Iran in relazione ai misteriosi casi di avvelenamento nelle scuole femmin… - MediasetTgcom24 : Iran, oltre 100 arresti per avvelenamento studentesse #Iran #12marzo - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Iran, oltre 100 arresti per avvelenamento studentesse #Iran #12marzo - blogLinkes : Iran, oltre 100 arresti per l'avvelenamento delle studentesse. Ma per gli esperti Teheran sarebbe complice… -