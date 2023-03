Inzaghi, riflessioni per Porto-Inter: l’attacco è un rebus (Di domenica 12 marzo 2023) In vista di Porto-Inter di martedì, Simone Inzaghi non può lasciare nulla al caso. Tra le tante decisioni da prendere, spicca anche quella relativa all’attacco. Precisamente per il partner del titolarissimo Lautaro Martinez. rebus ATTACCO – Simone Inzaghi riflette sulle scelte in vista di Porto-Inter. Una gara che non può assolutamente essere lasciata al caso e il tecnico nerazzurro lo sa. Tanto del suo futuro e di quello del club passano da questo appuntamento con in palio i quarti di finale della UEFA Champions League. Tra i tanti ballottaggi aperti, sicuramente uno riguarda l’attacco. Nella gara di andata Inzaghi aveva puntato su Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, salvo poi toglierlo a gara in corso ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) In vista didi martedì, Simonenon può lasciare nulla al caso. Tra le tante decisioni da prendere, spicca anche quella relativa al. Precisamente per il partner del titolarissimo Lautaro Martinez.ATTACCO – Simoneriflette sulle scelte in vista di. Una gara che non può assolutamente essere lasciata al caso e il tecnico nerazzurro lo sa. Tanto del suo futuro e di quello del club passano da questo appuntamento con in palio i quarti di finale della UEFA Champions League. Tra i tanti ballottaggi aperti, sicuramente uno riguarda. Nella gara di andataaveva puntato su Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, salvo poi toglierlo a gara in corso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, riflessioni per Porto-Inter: l'attacco è un rebus - - infoitsport : Di Marzio: «Inter, riflessioni in corso su Inzaghi» - cliexit_ : RT @AmalaTV_: DiMarzio - #Inzaghi in discussione, riflessioni in corso della società per un nuovo allenatore la prossima stagione. https://… - news24_inter : Di Marzio: «#Inter, riflessioni in corso su #Inzaghi» - infoitsport : Inzaghi in discussione! Riflessioni in corso all’Inter, Porto decisivo – Sky -