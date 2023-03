Inzaghi non sarà riconfermato anche se conquista il posto in Champions (CorSport) (Di domenica 12 marzo 2023) Il Corriere dello Sport torna sulla sconfitta dell‘Inter a La Spezia. Il 2-1 maturato al Picco sembra un déjà vu, un susseguirsi di errori che i nerazzurri e Inzaghi ripetono senza mai imparare la lezione. Questo è quello che si legge un po’ ovunque sui quotidiani. Sul banco degli imputati ci va ancora una volta il tecnico piacentino. Inzaghi non riesce a dare alla squadra quel piglio in più di cui necessita per mettere al sicuro un posto in Champions. Martedì c’è il Porto ma il destino di Simone è già segnato. Nessun esonero, ma a fine campionato la dirigenza farà le sue valutazioni. “La verità è che la sconfitta con lo Spezia, che segue quella con il Bologna, oltre ai punti persi con Sampdoria, Empoli e Monza, ha cambiato lo scenario del tecnico piacentino. A questo punto non gli basta guadagnarsi il pass per la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Il Corriere dello Sport torna sulla sconfitta dell‘Inter a La Spezia. Il 2-1 maturato al Picco sembra un déjà vu, un susseguirsi di errori che i nerazzurri eripetono senza mai imparare la lezione. Questo è quello che si legge un po’ ovunque sui quotidiani. Sul banco degli imputati ci va ancora una volta il tecnico piacentino.non riesce a dare alla squadra quel piglio in più di cui necessita per mettere al sicuro unin. Martedì c’è il Porto ma il destino di Simone è già segnato. Nessun esonero, ma a fine campionato la dirigenza farà le sue valutazioni. “La verità è che la sconfitta con lo Spezia, che segue quella con il Bologna, oltre ai punti persi con Sampdoria, Empoli e Monza, ha cambiato lo scenario del tecnico piacentino. A questo punto non gli basta guadagnarsi il pass per la ...

