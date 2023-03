Inzaghi non rischia neanche con il Porto, ma futuro sempre più incerto – CdS (Di domenica 12 marzo 2023) Simone Inzaghi non rischia l’esonero, neanche se dovesse perdere con il Porto. Questa la premessa fondamentale del Corriere dello Sport questa mattina, che però ribadisce l’incertezza sul futuro del tecnico piacentino all’Inter. RINVIATO A FINE STAGIONE – Simone Inzaghi non rischia l’esonero se martedì, con il Porto, dovesse andare male. Del resto, con meno di 3 mesi prima della fine della stagione, che svolta potrebbe dare un nuovo allenatore? La verità è che la sconfitta con lo Spezia, che segue quella con il Bologna, oltre ai punti persi con Sampdoria, Empoli e Monza, ha cambiato lo scenario per il tecnico piacentino. Anche secondo il quotidiano romano, l’andamento in Champions League nel bene o nel male, non cambierà gli scenari riguardo il suo ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Simonenonl’esonero,se dovesse perdere con il. Questa la premessa fondamentale del Corriere dello Sport questa mattina, che però ribadisce l’incertezza suldel tecnico piacentino all’Inter. RINVIATO A FINE STAGIONE – Simonenonl’esonero se martedì, con il, dovesse andare male. Del resto, con meno di 3 mesi prima della fine della stagione, che svolta potrebbe dare un nuovo allenatore? La verità è che la sconfitta con lo Spezia, che segue quella con il Bologna, oltre ai punti persi con Sampdoria, Empoli e Monza, ha cambiato lo scenario per il tecnico piacentino. Anche secondo il quotidiano romano, l’andamento in Champions League nel bene o nel male, non cambierà gli scenari riguardo il suo ...

