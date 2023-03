Inzaghi nella bufera, la salvezza è nel Porto (Di domenica 12 marzo 2023) Martedì la sfida decisiva per il futuro del tecnico: dopo otto sconfitte in campionato, una eliminazione significherebbe ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Martedì la sfida decisiva per il futuro del tecnico: dopo otto sconfitte in campionato, una eliminazione significherebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CosaInTendenza : Alle 08:01 Inzaghi con 3.991 tweet è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 10 Tweet in evidenz… - CosaInTendenza : Alle 00:01 Inzaghi con 4.829 tweet è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 8 Tweet tra i più p… - idrocarburIover : RT @salvatoreniggez: Io con Inzaghi sono nella comfort zone, credo sia un allenatore da Inter (non quella di Suning perciò ad oggi per me è… - netgigli : RT @Saadalfaraj522: Non voglio più vedere Inzaghi allenatore dell'Inter nella prossima stagione, dateci Antonio Conte, riportatelo qui, è m… - EgoloDal : @90ordnasselA Aggiungi: Portiere: nella colonna sinistra Handanovic Allenatore: nella colonna sinistra Inzaghi Fine dei giochi -