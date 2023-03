Inzaghi in discussione! Riflessioni in corso all’Inter, Porto decisivo – Sky (Di domenica 12 marzo 2023) Occhio alla posizione di Inzaghi, che è a rischio avvicendamento. L’Inter sta valutando la situazione dell’allenatore, non per l’immediato ma in relazione a cosa succederà col Porto. Lo annuncia Di Marzio da Sky Calcio – L’Originale. A RISCHIO ESONERO? – Simone Inzaghi è in bilico. Lo afferma con certezza Simone Inzaghi, non escludendo un cambio d’allenatore (non immediato) in casa Inter: «Io credo che dipenda molto dalla partita col Porto. E credo che comunque per la società sia in discussione per il futuro, questo senza ombra di dubbio. Credo che ci siano delle Riflessioni in corso su un nuovo allenatore per la prossima stagione, poi dipenderà anche da come finirà in Champions League martedì per capire se sarà un divorzio certo o no. Ogni tanto devono andare pure in ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Occhio alla posizione di, che è a rischio avvicendamento. L’Inter sta valutando la situazione dell’allenatore, non per l’immediato ma in relazione a cosa succederà col. Lo annuncia Di Marzio da Sky Calcio – L’Originale. A RISCHIO ESONERO? – Simoneè in bilico. Lo afferma con certezza Simone, non escludendo un cambio d’allenatore (non immediato) in casa Inter: «Io credo che dipenda molto dalla partita col. E credo che comunque per la società sia in discussione per il futuro, questo senza ombra di dubbio. Credo che ci siano delleinsu un nuovo allenatore per la prossima stagione, poi dipenderà anche da come finirà in Champions League martedì per capire se sarà un divorzio certo o no. Ogni tanto devono andare pure in ...

