Inzaghi è responsabile del rigore tirato e sbagliato da Lautaro (Gazzetta) (Di domenica 12 marzo 2023) L’episodio che molto probabilmente ha cambiato la partita dell’Inter a La Spezia è il rigore sbagliato da Lautaro. Da lì in poi l’Inter, compreso Inzaghi, si è innervosita, divisa fra la paura di un’altra sconfitta e la voglia di fare risultato. Ha prevalso la prima, ma quell’episodio è la fotografia della condizione dell’Inter. Ne parla la Gazzetta dello Sport: “Lautaro stavolta ha tradito il suo allenatore. Non per cattiveria, non per presunzione. Semplicemente perché in quel momento voleva assumersi ancora la responsabilità e inaugurare una nuova stagione per l’Inter lontano da Milano. Certo, sbaglia solo chi ci prova, chi si assume le responsabilità. Ma qui il problema è diverso, stavolta Lautaro non doveva presentarsi dal dischetto perché non era lui l’uomo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) L’episodio che molto probabilmente ha cambiato la partita dell’Inter a La Spezia è ilda. Da lì in poi l’Inter, compreso, si è innervosita, divisa fra la paura di un’altra sconfitta e la voglia di fare risultato. Ha prevalso la prima, ma quell’episodio è la fotografia della condizione dell’Inter. Ne parla ladello Sport: “stavolta ha tradito il suo allenatore. Non per cattiveria, non per presunzione. Semplicemente perché in quel momento voleva assumersi ancora la responsabilità e inaugurare una nuova stagione per l’Inter lontano da Milano. Certo, sbaglia solo chi ci prova, chi si assume le responsabilità. Ma qui il problema è diverso, stavoltanon doveva presentarsi dal dischetto perché non era lui l’uomo ...

