Investiti e uccisi dal treno Tirano - Milano | morti due ragazzi di 15 e 17 anni

Due giovani di 15 e 17 anni sono stati travolti eda un treno in transito nel tardo pomeriggio di oggi in Valtellina . La tragedia è avvenuta ... Sono statidal treno che, partito da ...Hanno 15 e 17 anni i due ragazzi travolti e da un in transito nel tardo pomeriggio di oggi in Valtellina. La tragedia è avvenuta all'altezza della piccola stazione di Berbenno. Secondo una prima ...Due giovani sono stati travolti eda un treno in transito nella stazione di Berbenno , in Valtellina. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani non si ...

Attraversano i binari, due ragazzini investiti e uccisi dal treno a ... IL GIORNO

È accaduto alle 18 nei pressi della stazione: un gruppo di adolescenti avrebbe scavalcato il muretto sulla statale per attraversare i binari ma non si sono accorti del treno in arrivo Due ragazzini - ...Due giovani di 15 e 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nel tardo pomeriggio di oggi in Valtellina. La tragedia è ...