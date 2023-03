"Interviene la Guardia costiera libica". L'Ong impazzisce al telefono: "Riattaccate?" (Di domenica 12 marzo 2023) Le Ong mettono sotto pressione l'Italia sul fronte dei migranti dopo la tragedia di Cutro. "Il tempo sta per scadere per salvare circa 50 persone a bordo di questa barca che va alla deriva tra le onde alte". È l'allarme lanciato da Sea Watch International per un barcone proveniente dalla Libia. L'Italia ha chiesto a un mercantile di passaggio di monitorare l'imbarcazione in attesa dell'arrivo della Guardia costiera libica. E proprio su questo punto si è scatenata l'ira delle Ong: "Il mercantile nelle vicinanze – si legge nel tweet della Ong – non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non vengono". In un successivo post Sea Watch scrive: "Dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Le Ong mettono sotto pressione l'Italia sul fronte dei migranti dopo la tragedia di Cutro. "Il tempo sta per scadere per salvare circa 50 persone a bordo di questa barca che va alla deriva tra le onde alte". È l'allarme lanciato da Sea Watch International per un barcone proveniente dalla Libia. L'Italia ha chiesto a un mercantile di passaggio di monitorare l'imbarcazione in attesa dell'arrivo della. E proprio su questo punto si è scatenata l'ira delle Ong: "Il mercantile nelle vicinanze – si legge nel tweet della Ong – non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la, ma non vengono". In un successivo post Sea Watch scrive: "Dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato ...

