Inter | Vieri | “Se giocassi al posto di Lukaku vincerei la classifica cannonieri”

(Di domenica 12 marzo 2023)venuto alla BoboTv, Christianha espresso il suo parere sull’e sul momento che sta attraversando la squadra di Inzaghi: “Quando gioca in casa crea 10 occasioni a partita e gioca molto bene. C’è Dumfires che crossa, uguale Dimarco, poi c’è Barella. Ci sono tanti giocatori che mettono in una buona posizione“.ha quindi concluso dicendo: “Se ioin quest’laogni anno“. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : VIERI: 'SE GIOCASSI IO IN QUESTA INTER, SAREI CAPOCANNONIERE OGNI ANNO. LUKAKU DEVE FARE MEGLIO' #Vieri: 'L'Inter… - Inter : Gol indimenticabili e immagini d'archivio inedite per raccontare le coppie d'attacco più amate dai tifosi nerazzurr… - Inter : 190 partite ??? 123 gol ? 6 stagioni ?? #InterFans, @vieri_bobo entra nella #InterHallOfFame ??? #ForzaInter - sportface2016 : #Inter, #Vieri: “#Lukaku in difficoltà? Se giocassi io vincerei la classifica cannonieri” - grafuio : RT @GianmarcoDaria: ???#Vieri: 'L'Inter in casa crea 10 occasioni a partita, gioca bene. Hai Dumfries che crossa, Dimarco che crossa, Barell… -

...Day 570#SuningOut #ZhangOut #AntonelloOut #MarottaOut #AusilioOut #InzaghiOut- Ian Kerr (@_... 2023 #ausilioOut #marottaOut #antonelloOut #suningOut #zhangvattene- LUCKY (@_lucky) March 10, ...La sconfitta dell'ha creato non poche polemiche. La caduta dei nerazzurri a La Spezia sta complicando una ... E così a mettere nel mirino i nerazzurri è un ex di lusso, Boboche commenta ...Da ieri, infatti, è in vendita presso lo Store di San Babila il libro 'Le maglie dell'' , un'... 'Sono interista e lo sono per merito di mio nonno Achille, che mi regalò una maglietta di. Ero ...

Bobo Vieri, sospetto inquietante sull'Inter: "Cosa è successo dopo Napoli" Liberoquotidiano.it

Christian Vieri, in occasione della puntata della Bobo TV andata in onda dopo Spezia-Inter, ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri, soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà incontrate in ...MIRIADE DI OCCASIONI – Christian Vieri ha sottolineato il dominio dell’Inter contro lo Spezia, considerando anche le tante occasioni che crea in ogni partita: «Ne ha già perse otto così. (Inter-News) ...