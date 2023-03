Inter, stabilita la gerarchia dal dischetto: Lautaro al terzo posto (Di domenica 12 marzo 2023) Nuova gerarchia dal dischetto in casa Inter Dopo l’errore di Lautaro nella sconfitta contro lo Spezia in casa Inter si è tornato a parlare delle gerarchie dal dischetto. In particolare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra sarebbero state stabilite le nuove gerarchie, senza lasciare decidere ai giocatori di volta in volta. “Sbaglia solo chi ci prova, chi si assume le responsabilità. Ma qui il problema è diverso, stavolta Lautaro non doveva presentarsi dal dischetto perché non era lui l’incaricato. Quando in campo c’è Lukaku, non c’è dubbio su chi deve calciare. E da ora in poi per ordine dello staff tutti dovranno rispettare le gerarchie senza discussioni: quando è in campo, il primo rigorista sarà Lukaku”. ... Leggi su intermagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovadalin casaDopo l’errore dinella sconfitta contro lo Spezia in casasi è tornato a parlare delle gerarchie dal. In particolare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra sarebbero state stabilite le nuove gerarchie, senza lasciare decidere ai giocatori di volta in volta. “Sbaglia solo chi ci prova, chi si assume le responsabilità. Ma qui il problema è diverso, stavoltanon doveva presentarsi dalperché non era lui l’incaricato. Quando in campo c’è Lukaku, non c’è dubbio su chi deve calciare. E da ora in poi per ordine dello staff tutti dovranno rispettare le gerarchie senza discussioni: quando è in campo, il primo rigorista sarà Lukaku”. ...

