(Di domenica 12 marzo 2023) Buone notizie per Simone Inzaghi a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro ilnegli ottavi di finale. Milansi ètocon ilquest’oggi e domani proverà a forzare, con la speranza e l’obiettivo di entrare nella lista dei convocati per il match in programma martedì sera. Calhanoglu dovrebbe essere di nuovo preferito a Brozovic in regia, con ai suoi lati i soliti Barella e Mkhitaryan. Dimarco favorito su Gosens a sinistra. Aperto il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per una maglia al fianco di Lautaro Martinez. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Porto-Inter, poco ottimismo su Skriniar. Dzeko favorito su Lukaku. Brozovic in panchina - sportface2016 : #Inter, #Skriniar si allena parzialmente in gruppo verso il #Porto - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: Continuiamo a parlare di #Inter, ci raggiunge anche Benoit #Cauet: '#Inzaghi va supportato fino alla fine della stagion… - dell_inter : @giovannibrenteg @Bausciainlux @RudiGhedini Siamo prevedibili per colpa dei singoli, se allarghi e in fascia hai Fi… - Fedeoer : RT @tutticonvocati: Continuiamo a parlare di #Inter, ci raggiunge anche Benoit #Cauet: '#Inzaghi va supportato fino alla fine della stagion… -

...'si prepara ad Appiano in vista del match contro il Porto , valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Buone notizie in casa nerazzurra: secondo Sky , oggi Milan...... mentre sul campo si tenterà il recupero in extremis di Milan. Oggi lo slovacco ha lavorato parzialmente con il gruppo. Porto -, problemi per Conceicao: il report dei portoghesiNon ...Milan'vede' il ritorno in campo. L'obiettivo dello slovacco, dopo i segnali incoraggianti dell'ultimo allenamento, è quello di rientrare martedì sera contro il Porto per aiutare l'a fare il ...

Da Appiano Gentile arrivano notizie più che positive per l’Inter e per i tifosi della Beneamata. Milan Skriniar infatti, potrebbe ritornare sul terreno di gioco già a partire dalla prossima fondamenta ...L'Inter volera' domani a Oporto con la speranza di avere anche Milan Skriniar tra gli abili e arruolati per la sfida decisiva di martedi' in ...