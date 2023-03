Inter, Skriniar si allena (parzialmente) in gruppo: tentativo Porto (Di domenica 12 marzo 2023) Milan Skriniar è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Buona notizia in casa Inter in vista del match di Champions League contro il Porto. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, c’è una buona notizia in casa Inter. Milan Skriniar è tornato ad allenarsi in gruppo, seppur parzialmente. Il difensore slovacco proverà ad esserci dunque martedì in Portogallo contro il Porto in Champions League. Fonte: Sky Sport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Milanè tornato adrsiin. Buona notizia in casain vista del match di Champions League contro il. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, c’è una buona notizia in casa. Milanè tornato adrsi in, seppur. Il difensore slovacco proverà ad esserci dunque martedì ingallo contro ilin Champions League. Fonte: Sky Sport-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

